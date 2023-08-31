新光金發言人、資深副總林宜靜表示，由於美國大舉升息，台美利差擴大，傳統避險成本較去年有大幅增加，加上債券殖利率攀升，債券難以實現資本利得，影響到新壽上半年財務績效表現，導致在計算RBC上有所減少。

林宜靜指出，為接軌ICS 2.0，利率風險要逐步加壓，但新壽一直在累積CSM，這些努力要在接軌後利益才能釋放，但在C3利率風險必須先行加壓，會增加風險資本，也是影響到今年RBC的重要因素。

但林宜靜認為，「今年最糟狀況就是這樣了」，7月新壽獲利已大幅增加，虧損幅度也縮小到67億元，且新壽一直在進行資本強化措施，發行可計入資本的次順位公司債，額度也從100億元提高到130億元，進度都有在原本的規劃中，新壽董事會也通過現增案，增資將以今年底、明年初為主要目標，對RBC會有相當大幫助，有信心RBC可逐步提升。

新壽上半年年化避險成本1.76％，相較第一季的2.39％大幅下降。林宜靜表示，上半年避險成本較大，而去年上半年則是有匯兌利益，但相較第一季避險成本已大幅改善，主要是目前新壽避險在傳統避險（CS、NDF）佔比47.7％，較第一季下滑，一籃子貨幣占比上升到20％，第二季因美元升息，有美金升值利益，讓避險成本有效下降。

對於今年避險成本，林宜靜認為，原本內部目標是今年要控制在2％內，第二季已達到目標，希望今年進一步控制在1.5％內。接下來將持續增加外幣保單銷售，增加自然避險比重，減緩避險壓力，第二是6月底外匯準備金提存已有236億元，7月再提高到274億元，7月提存水位已達上限，不須再提存，有助於緩解避險成本壓力。