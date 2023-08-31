桃園市議員凌濤指桃園市立圖書館總館休館天數過高，因此在議會提案，應增加時間。此舉獲得正面回應，總圖將在9月1日結束試營運，進入正式營運階段，調整開放時間、提升市民閱讀體驗。

桃園市立圖書館總館去年12月試營運，9月1日起將正式營運，並從過去每周一、國定假日休館改為國定假日、每月最後1個周四休館。另試營運時間只到下午5時，周日也會延長到晚上9時。

凌濤說，上個會期他在議會提案，「新總圖應該比照台北市、新北市總圖的標準，加快腳步，增加開放時間」！他的要求，也獲得市府以實際行動回應，從9月起，總圖將結束試營運，進入正式營運階段，調整開放時間、提升市民閱讀體驗！

凌濤提到，總圖陸陸續續遇到許多挑戰，他曾在議會強力質詢監督，要求改善各項缺失，尤其是營運時間與廁所清潔衛生。過去，總圖州一休館、週日下午五點就關門，造成許多大朋友、小朋友撲空，到了現場才發現不能看書借書，因此在市議會正式提案，兼顧保障值班同仁的輪值能量，加速改善休館日過多的問題。

凌濤說，過去總圖問題多，經市府努力下正持續改進。目前，市府也辦理了戶外童言童語、小樹二手市集、閱讀推廣活動等大型活動。未來我也會持續監督市府，盤點、結合相關資源，打造出最優質的圖書館。