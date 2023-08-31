芬蘭去年修改的墮胎法將在9月1日上路，女性將能自主決定是否終止妊娠，不需要2位醫生的同意，加速流程，減少女性的心理與社會壓力。

芬蘭國會去年10月以125票對41票通過修改墮胎法，這是芬蘭的墮胎法從1970年代啟動後首度修訂。

過去的墮胎法規定，女性要墮胎必須提出正當的社會或經濟理由，並且需要兩名醫生的同意，流程費時。

修改後的墮胎法讓女性能依照自己的意願提出終止妊娠，只需要1位醫生確保孕婦的健康安全，人工流產也不需要在醫院執行，整個流程會比以往快約一個星期，新法也會提供想終止妊娠的女性與她的伴侶需要的心理諮商與協助。

接受芬蘭國家廣播公司（Yle）訪問的婦產科醫師與性健康諮詢師對修法都抱持正面態度，他們認為新法會讓墮胎議題在芬蘭成為一個更自由、更自然的事情，減少汙名化，也能增加女性對身體的自主權。

性健康諮詢師海麗蓮（Sari Hälinen）在報導中也表示，修訂之後的新法對她來說就像是一張可以討論墮胎的執照，也讓終止妊娠就像一般醫療程序一樣正常。

呼籲修訂墮胎法的聲音在芬蘭醞釀已久，主要推動修法的女性非營利團體「芬蘭女性主義協會」（Feminist Association Unioni）從2011年開始就發表研究調查，並提出修法建議。

直到2020年，5萬名芬蘭公民聯署呼籲政府修訂墮胎法，芬蘭國會才開始進行修法。

在修法之前，芬蘭的墮胎法是北歐國家中最嚴格的。

根據芬蘭國家廣播公司的報導，目前芬蘭每年進行將近7000次終止妊娠的程序，有95%都發生在懷孕第12周之內，而有將近99%的終止妊娠都是透過藥物進行。