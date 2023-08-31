烏克蘭軍6月初發起反攻以來，自奧雷霍夫（Orekhov）朝向拉博蒂諾（Rabotino, 又譯羅伯季涅）發起連續數週的持續進攻，烏軍數次宣布佔領拉博蒂諾，實際上多為PR性質（宣傳性質）拍完照片即撤離未能佔領該城鎮，目前城鎮南面仍為俄軍佔領區，雖然西方媒體連日不斷報導烏軍已經佔領該城鎮，以及屢傳烏軍打穿了第一道防線，但此處仍為監視防線（Screening Line）區域，不過，距離第一道防線正面確實已經不遠，接下來即將進入本次反攻關鍵階段，第一道防線工事和縱深約為5至6公里，距離第二道防線還有22公里，但距離戰略目標海岸城市梅利托波爾（Melitopol）仍有75公里，不可不慎。
綜合俄羅斯國防部例行會報以及公開資訊情報來源，烏軍承受了重大損失進入拉博蒂諾，俄軍目前仍控制南部郊區和周圍高地，從地勢圖上來看，拉博蒂諾這裡如同五間厝（Pyatikhatki，意即5間房子 ）以及斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske）城鎮處於低窪地區，東側、南側以及西側高地都是俄軍頑固點，是一個易守難攻的地理環境，由於俄軍採取動態防禦準則（Active Defense Doctrine）這可能是逐步引誘烏軍前往預劃好的防區、殺戮區的手段。
很顯然的，在這樣的地勢下進攻正南方高地並不明智，因此，烏軍指揮部決定轉向東南邊，集中對東方的高地線發起進攻，朝向韋爾博韋（Verbovoye）壓迫俄軍防線突出部，避免拉博蒂諾繼續維持口袋地形。
今天有數起關於韋爾博韋附近激烈戰鬥的報導與此有關，烏軍成功佔領了一些韋爾博韋田野上的陣地並且繼續推進，但隨後受到了俄軍炮火擊退。可以預期烏克蘭軍，朝向韋爾博韋方向上的攻勢將繼續增強，但對拉博蒂諾地區南面的攻勢可能會減少。
文章來源：Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 августа 2023 г.) Часть 1
文章來源： Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 29 августа 2023 г.) Часть 1
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