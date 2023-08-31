烏克蘭軍6月初發起反攻以來，自奧雷霍夫（Orekhov）朝向拉博蒂諾（Rabotino, 又譯羅伯季涅）發起連續數週的持續進攻，烏軍數次宣布佔領拉博蒂諾，實際上多為PR性質（宣傳性質）拍完照片即撤離未能佔領該城鎮，目前城鎮南面仍為俄軍佔領區，雖然西方媒體連日不斷報導烏軍已經佔領該城鎮，以及屢傳烏軍打穿了第一道防線，但此處仍為監視防線（Screening Line）區域，不過，距離第一道防線正面確實已經不遠，接下來即將進入本次反攻關鍵階段，第一道防線工事和縱深約為5至6公里，距離第二道防線還有22公里，但距離戰略目標海岸城市梅利托波爾（Melitopol）仍有75公里，不可不慎。

Looking at the Robotyne axis, the layered defense looks like this.



The first part of the defenses is the combat zone, almost every tree line here is fortified. It's heavily mined and it consists of mostly smaller trenches and fox holes sometimes just big. pic.twitter.com/xGV5lmpZrd — Def Mon (@DefMon3) August 26, 2023

Elevation around Rabotino, Ukrainians walked into another fire bag. pic.twitter.com/wOM4K7WmWk — ayden (@squatsons) August 29, 2023

綜合俄羅斯國防部例行會報以及公開資訊情報來源，烏軍承受了重大損失進入拉博蒂諾，俄軍目前仍控制南部郊區和周圍高地，從地勢圖上來看，拉博蒂諾這裡如同五間厝（Pyatikhatki，意即5間房子 ）以及斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske）城鎮處於低窪地區，東側、南側以及西側高地都是俄軍頑固點，是一個易守難攻的地理環境，由於俄軍採取動態防禦準則（Active Defense Doctrine）這可能是逐步引誘烏軍前往預劃好的防區、殺戮區的手段。

拉博蒂諾（Rabotino）城鎮處於低窪地區，東側、南側以及西側高地都是俄軍頑固點，是一個易守難攻的地理環境。（擷取自開源地圖 貢獻者Z-Kommersant）

很顯然的，在這樣的地勢下進攻正南方高地並不明智，因此，烏軍指揮部決定轉向東南邊，集中對東方的高地線發起進攻，朝向韋爾博韋（Verbovoye）壓迫俄軍防線突出部，避免拉博蒂諾繼續維持口袋地形。

⚡️🇺🇦 Ukrainians are sent to hide in Rabotino basements and hope they don’t get buried alive by artillery pic.twitter.com/HFpfaIGm6n — What the media hides. (@narrative_hole) August 28, 2023

今天有數起關於韋爾博韋附近激烈戰鬥的報導與此有關，烏軍成功佔領了一些韋爾博韋田野上的陣地並且繼續推進，但隨後受到了俄軍炮火擊退。可以預期烏克蘭軍，朝向韋爾博韋方向上的攻勢將繼續增強，但對拉博蒂諾地區南面的攻勢可能會減少。