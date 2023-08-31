國民黨立委王鴻薇29日踢爆新竹小英之友會副秘書長古盛煇以及綠營鄭永金家族炒作綠電，古盛煇成立力暘能源，地址竟同民進黨新竹市黨部，資本額10萬更搖身變8億，引發熱議。先前因論文抄襲遭中華大學、台灣大學撤銷碩士學位的前新竹市長林智堅，其愛將、現任民進黨新竹市議員楊玲宜曾被傳是論文代筆者。媒體人黃揚明指出，有趣的是楊玲宜2021年曾從市府離開，去力暘能源擔任董事長特助，直呼綠能產業真棒！

黃揚明今(31日)在臉書發文表示，王鴻薇委員近日揭露新竹政商光電業者公司與民進黨的黨部同址，且資本額暴增的案例。「雖然還沒有到弊案的程度，但已令人質疑怪怪的！」其中提到一家力暘能源，該公司總裁古盛煇不久前才因涉入台南光電弊案而被列被告，並以400萬元交保。

黃揚明強調，有趣的是，現任新竹市議員、小智愛將楊玲宜議員原來2021年曾從市府離開，去該公司擔任董事長特助？「綠能產業真棒棒！」

根據《台灣好報》2021年5月18日報導提到，太陽能業者力暘能源，除提供一站式光電案場規劃運營服務之外，更首開業界先例推出兒童繪本《早安！太陽－認識能源發展史》綠能科普童書，希望將綠能教育往下紮根。5月13日力暘能源董事長特助楊玲宜，前往臺灣再生能源推動聯盟(TERNA)與理事長高如萍會面，並代表力暘能源黃志文董事長贈送50本繪本供TERNA推廣運用，雙方也藉此機會針對再生能源教育等議題交流意見。

楊玲宜先前曾被質疑是林智堅論文代筆，引發話題。她28日在臉書發文邀功，稱自己成功為東大路周邊里民爭取到增設「夜間閃爆警示燈」，結果遭網紅Cheap批評「閃燈跟寫一個慢字是最爛的，比測速還爛！」不料楊玲宜先是刪除Cheap留言，再嗆「一堆外來自以為正義魔人，在我眼中是什麼事也做不了的屁！」引爆網友不滿。楊玲宜默默改掉貼文後，又把矛頭指向新竹市長高虹安，也被竹市府拿出證據回擊，爭議不斷。