澎恰恰2021年跟邦尼國際簽約在中興大學辦演唱會，並收到委任報酬300萬元的預付款項，卻因沒如期辦演唱會遭提告要求返還。台中地方法院審酌後判澎恰恰應給付邦尼國際300萬元。

澎恰恰在2021年5月1日與邦尼國際簽立「2021年9月18日澎恰恰人生情歌演唱會委辦合作契約書」，並分別在同年分兩次收到後者200萬元、100萬元，共300萬元匯款。不過，澎恰恰收到預付委任報酬，並未如期在同年9月18日舉辦合約中約定委任他全權辦理的個人演唱會，被邦尼國際提告要求返還300萬元。

邦尼國際出具契約、國內匯款申請書回條、雙方LINE對話紀錄；然澎恰恰言詞辯論期日沒到場，更未提出書狀，遭法官依民事訴訟法規定，認為視同自認。另從邦尼國際今年6月把終止契約書狀送達澎恰恰，堪認契約業經邦尼國際合法終止，但澎全未處理事務，自不得請求委任報酬，判澎恰恰應給付邦尼國際300萬元。

對此，澎恰恰則透過經紀公司表示：「澎恰恰透過經紀公司表示，演唱會當時是卡在疫情的關係，才遲遲拖延無法舉辦，絕非惡意拖欠款項，之後會盡速與對方洽談，協調還款的方式，一定會還錢，此案不會再進行上訴，會希望先還款來表達誠意。」