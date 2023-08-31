民進黨總統參選人賴清德的地方競選主委陸續出爐，其中北市主委是由衛福部前部長陳時中擔任。新北市議員葉元之認為，賴清德為了勝選，可以忘記去年陳時中對他的羞辱、可以忘記4年前總統蔡英文曾用網軍霸凌他、可以放棄從小堅持的台獨夢想，身段極其柔軟；但是細思極恐啊！

葉元之今(31日)在臉書粉專表示，政治真的很奇妙，陳時中去年選台北市長時，賴清德去幫他站台，陳時中愛理不理。但現在陳時中要接台北市賴清德競選總部主委啦，可見賴清德為了勝選，可以忘記去年陳時中對他的羞辱、可以忘記4年前蔡英文用網軍霸凌他、可以放棄從小堅持的台獨夢想，身段極其柔軟。

葉元之認為，但是當賴清德臥薪嘗膽，若順利取得權力，會不會加倍奉還？細思極恐啊！如果賴對蔡英文報復，他沒意見，但是搞台獨就不好啦。

網友回應表示，「選上說不定可當院長」、「政治本來就很奇妙，不然怎麼會比八點檔好看呢？」、「有時候國民黨該學學，因為為了選票，選上了！雨露均霑啊！」、「沒關係，明年再一次下架他們」。