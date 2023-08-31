Zhao Jiwei's got dimes for everybody 🪙 #FIBAWC x #WinForChina 🇨🇳 pic.twitter.com/bi7sQUqjAO — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 31, 2023

世界盃男籃賽31日進行第17到32名排位戰，大陸隊等待已久的首勝終於到手，靠著「雙胡」胡金秋、胡明軒攜手攻下36分，歸化球員李凱爾也有17分、7籃板與4助攻，大陸隊最後以83比76強壓安哥拉，總算中止3連敗，且拿世界盃與李凱爾歸化後第1勝，接下來大陸隊9月2日迎戰地主菲律賓。

大陸隊今天除讓李凱爾回到先發，也讓付豪取代受傷的周鵬先發，可惜面對安哥拉的禁區優勢，大陸隊很快就落後對手10分，幸好周琦挺身而出助隊追上，甚至次節換李凱爾接手一度超前，打完上半場，雙方45比45打平，李凱爾半場10分、5籃板。

胡明軒第三節開始連拿8分，帶起大陸隊10比3攻勢，搭配胡金秋穩定火力，打完前3節，大陸反以69比59領先；大陸更在末節開始連拿5分，擴大領先差距到15分，安哥拉雖然一度追到10分落後，李凱爾卻連進兩球，幫助大陸隊穩住場上勝局。