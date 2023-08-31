旅宿事業的效益逐漸顯現，嘉泥今年上半年合併營業毛利率10.25％，已比去年同期的1.08％有大幅提升。

另外，嘉泥指出，旅宿事業轉投資的LDC及雲朗飯店皆貢獻獲利，也讓嘉泥整體營運邁向正成長。

在傳產方面的水泥及裝卸倉儲業務上，嘉泥表示，今年上半年的績效都較去年同期略有成長、營收小幅增加。另外，房產事業維持穩定。

而營業外收入部分，嘉泥表示，雖受日幣貶值產生匯損影響，但受惠於上半年台泥股價回升，因此認列的評價利益較去年提升。

對於下半年的營運前景，嘉泥發言人金哲毅表示，入境沖繩的國內旅客數逐漸回穩，月國際旅客數已達7萬7千人次，並且Hotel Collective從去年下半年起住房率穩定攀升，到今年上半年平均住房率已達8成以上。考慮到沖繩旅遊市場的強勁需求，嘉泥持續看好觀光產業成長。

另一方面，目前Hotel Collective的服務評價依然維持亮眼的表現，也有助於推動旅宿事業體的發展。