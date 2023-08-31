中國大陸國家主席習近平今年開始第三任期，國防部在「112年中共軍力報告書」示警稱，中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程，犯台可能性及軍事衝突風險增高。對此，綠委普遍認為，中共犯台機率不高，國防部報告是以最壞劇本制定。

立委許智傑認為，中共犯台的機率不高，除非習近平發瘋了，為了轉移國內失業高、天災不斷、民不聊生等內政問題，確實有可能靠打台灣來轉移焦點，但中國大陸面對民主國家聯防的挑戰，中國大陸所受迴力鏢的傷害會更大。

許智傑強調，還是要做備戰才能止戰的基本功，第一是加速建構刺蝟台灣的腳步、第二是與民主島鏈友邦緊密合作，甚至參與聯合軍演，第三是配合兵役及教召改革，強化國人防衛意識。

立委趙天麟說，國防部的報告顯見我國軍事防禦採取料敵從寬方針，以最壞的劇本想定，做最有效的防衛準備，持續發展不對稱戰力，讓中共無法越雷池一步。

立委林靜儀說，相信大家可以清楚了解，習近平就是造成台海風險升高的最大威脅，當流氓在家門外叫囂的時候，要做的不是開門跟他說「不好意思，請不要打我要什麼都給你」，而是好好充實自己的實力，讓流氓不敢真的闖進來，建立敵我意識，充實台灣國防，當然是抵禦中國大陸侵擾的重點。