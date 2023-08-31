嘉大食品科學系張文昌助理教授向學員介紹各種初級加工產品。（嘉大提供／廖素慧嘉市傳真）

有機農產愈來愈多，目前全台有2萬574公頃農地採取有機及友善栽培，嘉義大學開辦有機農產品加工課程，輔導農友製作蔬果乾、蔬果醬，增加收益，報名秒殺且大爆滿，360人報名只錄取144人。

嘉義大學農場管理學士學位學程與食品科學系，獲農業部農糧署補助經費，8月25日至9月1日各辦理3場次有機農產品加工實務班課程，上課8小時，內容有機加工原理與法規、蔬果乾燥製作技術、果醬果漿製作技術實習，3個班次3天內有360人報名，考量場地及授課品質，僅錄取144名。

農場管理學士學位學程主任侯金日指出，此課程自2020年開班至今已辦理11場次，有460名學員完成受訓，讓農民將一級生產之農產品經過專業的二級加工調理，提升經營效益，減少供需失衡的衝擊。

學員最感興趣的是製作蔬果乾、果醬、果漿，還用糙米添加波菜粉、胡蘿蔔粉製作不同口味的米果、青龍椒真空油炸產品等，也用有機火龍果製作果醬，技術實用性高。

侯金日說，今年7月統計台灣有機與友善耕作栽培面積已達2萬574公頃，開辦有機農產品加工課程就是希望由嘉大教師提供專業技術與知能，培養有機農產品加工人才，協助農民解決生產過剩、次級品經過初級加工而提升附加價值，創造農產的利潤。