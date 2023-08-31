美食聖經《台灣米其林指南 2023》星級餐廳今天放榜！本次高雄共4間餐廳成功摘星，包括具日本米其林DNA「Liberté」從1星晉級為2星，「承Sho」及新進榜「Haili」獲得米其林一星肯定，另本次新增法餐南霸天「Thomas Chien」獲「米其林綠星」獎項，表揚其具永續意識，且採取行動來落實環保，4家餐廳共摘5星，為高雄國際美食再添光輝。加上甫出爐的27家必比登餐廳，與23間米其林入選餐廳，今年總計53間店家留名米其林歷史。市長陳其邁指出，高雄入選米其林指南的店家，已由去年首次發布時的39家成長至53家，這正是為高雄餐飲業打氣、帶來力量的最大肯定，港都美食躍上國際舞台，向世界發光。

「Liberté」從1星晉級為2星。（圖片來源：米其林官方照）

觀光局長高閔琳說，今年高雄入選米其林指南餐廳，較去年增加14家，摘星紀錄更上層樓，由原本2星躍升為5星，彰顯高雄國際美食實力倍受肯定，搭配觀光局近年一系列美食活動，如「高雄日嚐366」、「2023米其林指南摘星．職人攻略分享會」、「高雄料理職人口袋美食」、「大港閱冰」、「高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」及「高雄奶茶節」等美食系列活動，成功將高雄驕傲的美食行銷至海內外，吸引評審員與旅客關注，除米其林推薦之外，高雄還有更多美味等您來發現。

高雄新增米其林一星餐廳Haili。（圖片來源：Haili提供）

高閔琳表示，今年新入選的星級餐廳，最大驚喜是「Liberté」從1星晉升為2星餐廳，為高雄FINE DINING寫下新頁，主廚武田健志獲獎時表示：「會更認真工作，用更好的餐點，守護這個榮耀」，武田主廚善於結合在地風土條件食材、特色佐料、火侯掌控等完美結合，讓每一道餐點作品色彩奔放、層次豐富，更呈現出時令變化的細膩，實為經典之作；獲一星肯定的「承Sho」，是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，也是在高雄備受矚目的高端餐廳，在細膩經典菜色中，融入主廚活潑而充滿趣味個性，把台灣特有食材的特色發揮淋漓盡致；首摘綠星的「法餐南霸天」的簡天才，於2012年以自己的英文名字「THOMAS CHIEN」為名，開立充滿個人料理風格印記的「THOMAS.簡 法式餐廳」，以講究的法菜手法呈現台灣在地食材特色，尤善表現南台灣海鮮食材的細緻鮮美，都曾入選高雄日嚐366推薦名單；另新獲一星殊榮的「Haili」，則是標榜日魂法菜的新餐廳，主廚William，曾在STAY by Yannick Alléno、RAW、logy等星級餐廳接受歷練，鎔鑄日式與法式的料理風格，首次在高雄開設餐廳即獲得米其林認可，也為高雄增添星級美味。

法餐南霸天「Thomas Chien」獲得「米其林綠星」獎項。（圖片來源：米其林官方照）

觀光局補充說道，歡迎大家按圖索驥拿著米其林指南安排美食之旅，另千萬不可錯過 9月2日、3日「高雄奶茶節」，於鹽埕埔捷運站二、三號出口舉行；9月底開始還有「高雄愛．月熱氣球」活動，於愛河及月世界搭乘熱氣球，欣賞有如法國塞納河畔美景及土耳其卡帕多奇亞的惡地景觀，更多活動資訊可至觀光局臉書「高雄旅遊網」或高雄旅遊網（https://khh.travel/）查詢。