2023年即將到來的Camping Asia活動，受到藝文界高度關注。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

今年Camping Asia將針對16所藝校與逾120位學生開放報名，圖為2019年資料照片。（台北表演藝術中心提供／黃唯淯台北傳真）

對贊助藝術與文化不遺餘力的香奈兒（CHANEL），自2019年舉辦的Camping Asia大獲好評後，今年將與台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）續辦Camping Asia活動。Camping Asia是一門匯集北藝中心、法國國家舞蹈中心（Centre national de la danse，簡稱CND）及香奈兒三方合作的營隊課程。

Camping計畫初始於2015年由法國CND創辦，2017年與北藝中心簽定合作，並由藝術家林人中擔任策展人。第一屆的Camping Asia於2019年正式啟動，但因為疫情延宕，2023年才開辦第二屆，並續由三方聯手主持，為的是持續深耕台灣文化與藝術活動，並培養出更多具有在地特色的藝文人才，實現活動核心理念「Open for All」。

同時透過Camping Asia計畫，法國CND也與北藝中心持續交流，多年來也將不少台灣年輕藝術家送至法國駐村創作，今年的合作計畫也有望為台灣培養更多優秀的藝文人才。2023年的Camping Asia預計邀請21位的跨領域創作者與16所藝術院校逾120位學生，其中「表演節目」及「開閉幕派對」將透過邀請或售票方式開放給觀眾，同時也預計將於11月20日至12月1日在北藝中心舉行。