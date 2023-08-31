連鎖速食龍頭麥當勞陪伴許多民眾成長，不過也有不少產品消失在歷史洪流中。一位網友近日好奇提問，在麥當勞下架的產品中，哪項產品民眾最無法接受？貼文一出引發熱議，沒想到最多網友的答案並非任何一款漢堡，而是2016年停售的經典飲料「奶昔」。

原PO在PTT發文表示，麥當勞從美商時期轉變成如今的本土經營時期，前前後後下架了奶昔、聖代、板烤雞腿堡、焦糖奶茶、雙層四盎司…等不少商品，有些可能是因為銷路不好，有些則是因為機器不好維護，「在這些走入歷史的麥當勞產品中，哪項產品是你最不能接受下架的呢？」

對此，許多人紛紛回應，「香草奶昔」、「奶昔，幾乎沒有連鎖速食店做了」、「奶昔，不可原諒」、「奶昔啊，我都忘記味道了」、「奶昔大哥」、「奶昔還我」、「奶昔，X你娘」、「奶昔、聖代，其他還好」。

另外還有不少網友提出其他答案，「巧克力聖代，明明很簡單，多備巧克力醬而已」、「我個人是聖代跟大杯飲料，聖代就既有的冰淇淋多淋個醬就好，大杯飲料甚至只是容量差距，停賣真的有夠莫名其妙」、「板烤雞腿堡，長的，好吃到爆，現在的燻雞絲份量小又不好吃」、「板烤雞腿堡啦，我覺得很好吃」、「熱巧克力」、「焦糖奶茶，早餐的靈魂已經沒了」。