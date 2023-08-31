數位發展部唐鳳部長今線上出席「亞太區域網路治理論壇」（Asia Pacific Regional Internet Governance Forum，APrIGF），分享我國網際網路治理方向與成果，以及如何面對新興科技挑戰。唐鳳表示，數位部已確認爭取明年活動在台北舉辦，盼聚集群眾智慧，共同探討互惠合作的途徑。

數位部指出，2023年亞太區域網路治理論壇近日在澳洲布里斯本登場，結合線上與實體會議，唐鳳受邀以視訊方式參與「網路分裂是否是未來趨勢？我們該如何面對？」議題座談，唐鳳表示，APrIGF作為重要國際論壇，數位部將持續加強國際連結，促進全球合作，集體應對網路分裂帶來的挑戰。

唐鳳以我國防止網路詐騙為例，數位部透過多方協力機制阻詐，像是DNS RPZ就是結合法人、業者與公協會創建的詐騙網址情資通報聯防機制，台灣網路資訊中心（TWNIC）接獲行政處分或收到惡意網域時，即可停止分析，避免民眾連接不法網站，達到快速阻詐。

另外，有關TWNIC「DNS RPZ1.0法院及行政命令攔阻域名清單」、警政署165反詐騙諮詢專線所彙整的「假投資（博弈）網站清單」，以及數位產業署「聲請詐騙網域名稱停止解析網址清單」資料集，皆公開於政府資料開放平台，即時更新聯防，人權團體也可進行審視，強化透明度。

唐鳳說，APrIGF從2010年起每年舉辦一次，為聯合國「網路治理論壇」（IGF）機制內的區域層級活動，提升亞太地區網路治理，該論壇至今已在香港、東京、首爾等城市登場，經我國積極爭取後，官方正式宣布由我國主辦，這也是繼2016年以來，再度爭取到主辦權，預計明年8月在台北登場。

唐鳳強調，我國會持續出席相關國際會議，分享我國以「全民數位韌性」為核心理念的治理機制，深化我國與民主夥伴的連結，建構更開放、包容、安全的數位環境。