今年香格里拉對話會期間，中美防長未能舉行雙邊會晤，加之美軍方高層多次提出通話要求遭拒，輿論普遍認為中美兩軍交往處於中斷狀態，令國際社會感到憂心忡忡，擔心增加誤解、誤判風險。中方是否有計畫與美軍恢復交往？兩軍關係何時能恢復正常？中國大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校今天（8月31日）下午在例行記者會中強調，中美兩軍交往並非中斷，但溝通有底線存在。

吳謙表示，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交管道保持著坦誠有效的溝通。但也必須承認，當前兩軍關係確實存在著不少困難和障礙，這種局面完全是由美方造成的。

吳謙指責，一段時間以來，美方固守錯誤的對華認知，對華進行無理遏制打壓；粗暴干涉中國大陸內政，售台援台武器、與台灣發展軍事關係；頻繁出動海空力量，在中國大陸周邊強化軍事挑釁懾壓。此外，美方還拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。在這種形勢下，中方軍隊理所當然要進行堅決反制。

吳謙前調，中方常講，溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線。美方指望一邊損害中方的國家利益，一邊與中方軍隊若無其事地開展交流，這完全是痴心妄想。

吳謙引用中國古話「解鈴還須繫鈴人」，要求美方切切實實拿出誠意、採取具體行動，與中方相向而行，為兩軍關係重回正軌創造條件。