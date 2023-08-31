媒體人臧家宜昨天在臉書指控，鴻海創辦人郭台銘十多年前受訪時曾罵蔡英文是「老處女」。總統府發言人林聿禪今天表示，驚訝在現代社會仍有此缺乏性平意識言論，期待相關公眾人物多自我惕勵，強化個人性平意識，並涵養尊重與識見，維護台灣的共同形象。

曾被鴻海創辦人郭台銘提告「恐嚇勒索」而被判刑的媒體人臧家宜，昨天在臉書公開十多年前，郭台銘批評蔡英文是老處女的錄音檔，並要求對方向蔡英文及天下女性道歉。

林聿禪下午回應媒體詢問時表示，府方已注意到相關報導，也驚訝在現代社會仍有此缺乏性平意識言論，台灣已是國際注目的進步國家，期待相關公眾人物多自我惕勵，除強化個人性平意識，並涵養尊重與識見，以維護台灣的共同形象。

對此，「主流民意大聯盟」發言人黃士修表示，臧家宜曾因恐嚇郭台銘，犯刑法的恐嚇取財罪，被法院判刑1年10個月，對郭台銘心生怨恨，可以理解，但不應以陳年舊案，藉機進行政治攻擊。