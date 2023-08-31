能源安全大臣夏普斯今天獲任命為國防大臣，取代華勒斯。夏普斯透過社群網站X（前Twitter）表示，他將延續英國對烏克蘭的支持，支援烏克蘭對抗俄羅斯發動的野蠻侵略。

新任能源安全大臣為庫婷佑（Claire Coutinho）。她2019年才成為國會議員，曾任財政部特別顧問，被視為蘇納克（Rishi Sunak）盟友。

55歲、堪稱官運亨通的夏普斯（Grant Shapps）自前首相強生（Boris Johnson）任內以來，歷任交通大臣、內政大臣、工商能源大臣等職。直到今天以前，他不是各界預測的新任國防大臣熱門人選，但他約一週前曾訪問烏克蘭、與烏方商討能源議題，這一行程如今被詮釋為是在為接任防相舖排。夏普斯曾收容赴英國避戰火的烏克蘭人。

英國廣播公司（BBC）、「每日電訊報」（Daily Telegraph）等英國媒體援引消息人士說法報導，夏普斯被視為善於溝通、可靠，非軍事背景出身則可能有助他較客觀處理武裝部隊內部以及與政府的關係。

夏普斯在去年夏天執政黨保守黨舉行黨魁選舉期間，支持現任首相蘇納克。隨著新一輪國會大選預計明年登場，今年夏天即傳出，蘇納克有意調整高階人事、組成有利贏得大選的「戰鬥內閣」。

俄烏戰火未歇，而英國是僅次於美國的軍援烏克蘭主要國家，且一向在北大西洋公約組織（NATO）扮演要角。

此外，英國政府推動「向印太傾斜」（Tilt to the Indo-Pacific）政策方針，較以往積極發展與印太區域國家的安全防衛合作關係，包括創歐洲首例與日本簽訂允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA）。英國國防大臣人事的影響力因此遠及於歐洲之外。

儘管可以預期保守黨後續將大力為夏普斯宣傳，在野黨之一自由民主黨（Liberal Democrats）已搶先批評，稱夏普斯獲任命是因為他「聽話」。

最大在野黨工黨籍影子國防大臣希利（John Healey）則在X上先是恭賀夏普斯，接著批評保守黨執政13年來，在國防領域一再失敗，就算高層更迭也無法改變這個事實。

在英國政壇擁有高人氣的前國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今年稍早公開證實請辭意願，並表示不會參加新一輪國會大選。在俄烏戰爭中賣力為烏克蘭奔走的他曾尋求成為北約新任秘書長，但未獲美國等關鍵盟友支持。

他今天在給蘇納克的請辭信中，再次提到他一再強調的：國防預算省不得、不能讓武裝部隊空洞化。

華勒斯重申，他堅信，未來10年的世界將更不安全、更不穩定，現在正是投資國防的時候，而他認為蘇納克也抱持這樣的看法。

華勒斯在信中不諱言請辭背後的私人因素。他提到，從軍、服務國家數十載，這樣的奉獻讓他個人及他的家人付出代價。經深思熟慮，他決定請辭，投注心力於多年來忽略的人生層面、探索新機會。

蘇納克增加國防預算的幅度和速度不如華勒斯預期。目前英國政府擬逐步提升防衛支出至國內生產毛額（GDP）2.5%，前提是經濟與財政條件允許。