國民黨高雄市議員白喬茵近期猛轟造價1.6億、有「最美魚市場」之稱的高雄市鼓山魚市場人氣冷清等相關問題，並與民進黨立委趙天麟隔空交火。鼓山魚市場今(31日)突宣布將調整營運方向，為調整櫃位於9月4日起暫停營業。白喬茵表示，市府願意及時止血值得稱讚，但可惜每次點出問題都被民進黨扣上政治鬥爭的帽子。

白喬茵今在臉書分享鼓山魚市場宣布暫停營業的貼文，「市府願意及時止血值得稱讚」。她也建議以「新鮮水產」為調整營運的方向，不妨學習上引的海鮮燒烤區、海鮮代客料理，還有立吞，讓遊客不只感受高雄的美，也可以迅速體驗到高雄的在地海味！

白喬茵也說，若往這個方向前進，現在魚市場的設備跟配置可能需要大幅更動，希望市府這次是真的有做過市場調查、各地的實地考察、鄰近市場（哈瑪星社區、棧貳庫）的分析競合關係之後才開始整修。

白喬茵也指出，在前鎮漁港蓋好之前，這裡曾是遠洋漁業的重要基地，有文化、故事、歷史，慢慢沒落之後，市府願意回過頭來重視本來是一件好事，可惜好事只做一半，好像讓一棟新的建築物拔地而起就功成身退了。錯，蓋完只是活絡地方的開始！還必須搭配正確的營運策略才能注入新生命。

白喬茵也嘆說，鼓山魚市場真的美，大家都想一起愛護，也期待它能真正的華麗轉身，「可惜每次點出問題都被民進黨扣上政治鬥爭的帽子，果然是執政太久吃飽太閒….反正不管民進黨怎麼罵我啦！我都真心期待鼓山魚市場二次轉型能成功！」