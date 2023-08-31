苗栗縣苗北藝文中心「2023苗北藝術節」將於10月1日展開，以「大師風華」、「經典交響」、「國際首席名家」及「劇場名流鉅作」等四大系列、八大展演，邀請共享藝術盛宴「再次相遇的美好」。

苗栗縣縣長鍾東錦表示，苗北藝術節已舉辦4年，反映了客家族群除了勤儉美德，也日益將文化藝術融入生活；苗北藝文中心董事長徐千剛表示，自己是醫療出身，特別有感於生理的健康可以靠醫療，心靈的療癒則有賴藝文展演。

「大師風華」系列邀請了以鋼纜雕塑聞名的藝術家康木祥，他表示繼鋼索系列後，如今已在為下一個系列做準備，而苗北藝術節上將首次發表最新的「炮生」系列，將滅火器再生利用，屆時邀請民眾一同來放炮。

「劇場名流鉅作」由何康國製作，導演梁志民偕同作曲家陳國華、編劇馬尼、作詞家鍾永豐共同創作，打造全新原創音樂劇《那一天，彩虹出現》，主演陣容包括郭子乾、官靈芝、倪安東、吳侑函等。導演梁志民表示劇情是由自己盡職守曠場，卻在颱風天失蹤的爺爺發想，希望訴說一個堅守並帶給後代幸福的故事。

「經典交響」系列邀集台北市立交響樂團（TSO）、國家交響樂團（NSO）與國立台灣交響樂團（NTSO）三大樂團，TSO團長郭佩瑜指出，今年獻上由桂冠指揮家殷巴爾攜手蕭邦國際鋼琴大賽首獎鋼琴家鄧泰山的演出，目前售票已達9成；NSO執行長郭玟岑介紹將由指揮家米格爾．哈斯．貝多亞帶領演繹《羅密歐與茱麗葉》，另攜手鋼琴家亞歷山大．薩洛表現拉威爾與浦朗克的浪漫風情；NTSO則帶來「比才與德弗札克的經典對話」。

國際首席名家則有丹奈爾四重奏和柏林愛樂兩位首席：長笛名家艾曼紐．帕胡德及豎琴家瑪莉．皮耶．蘭格拉美帶來默契演出。