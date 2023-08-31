中國自然資源部於本週發布了2023年版標準地圖，納入台灣、南海諸島以及印中邊界上存有爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）。值得注意的是，向來與北京友好的俄羅斯，也有部分地區被劃入這份地圖，凸顯中國的擴張野心。

根據美國新聞周刊（Newsweek）30日報導，北京發布的新版地圖顯示，位於黑龍江與烏蘇里江交會處的黑瞎子島（Bolshoy Ussuriysky Island，又稱大烏蘇里島）屬於中國。黑瞎子島全島面積約335平方公里，據俄媒RBC報導，該島主權爭議始於1960年代，直到2008年，中俄雙方簽署協定，將島嶼西部土地劃歸中國。然而在中國新版地圖中，卻將黑瞎子島「全部納入領土」。

I've seen a lot of talk about this map today, which shows all of Bolshoy Ussuriysky Island as a part of China, despite an agreement to the contrary signed in 2005.



But this isn't a new development - China's official maps have been showing this border for years. https://t.co/A2DLUT4FiO pic.twitter.com/OxfFqV3HW4 — Benton Coblentz (@benton_coblentz) August 30, 2023

The maps, recognizing 🇷🇺 Bolshoy Ussuriysky Island )or Heixiazi Island) as fully Chinese territory were released in China😁



The state-owned website Standard Map Service has released a new set of geographic maps for 2023, which mark Russian territory as Chinese.



"The standard… pic.twitter.com/cL6iE9HJxk — Sviat Hnizdovskyi (@s_hnizdovskyi) August 30, 2023

美國康乃爾大學歷史學副教授席爾比（David Silbey）認為，新地圖並未完全違反2008年的協議，「卻是對俄羅斯的一點挑釁，不算太大，但足以讓人覺得困擾，就像偷走別人盤子上的一塊食物一樣。」

不過，由於莫斯科正受到西方制裁，在經濟上對中國日益依賴，因此普丁就算不滿，也無法「大聲抱怨」。美國喬治梅森大學（George Mason University）專研俄國與中東教授卡茲（Mark Katz）指出，俄羅斯肯定密切注意著中國官方地圖，但不會像印度、菲律賓、馬來西亞和印尼一樣公開表達抗議，比較可能的作法是在自家地圖上清楚標示主權，畢竟「在紙上畫新地圖和在地面上強制劃分土地是兩回事」，而此刻北京似乎不太可能向莫斯科挑起爭端。

不過這也顯示，俄中關係可能變得緊張。美國智庫戰爭研究所（ISW）日前提到，在俄烏戰爭中，中國不顧先前承諾的中俄友誼「無上限」言論，對烏克蘭保持中立，甚至發布和平倡議，已經導致北京與莫斯科之間「出現分歧」。