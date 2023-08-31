黛安娜王妃只活了36歲就去世，受英國民眾緬懷至今。

英王查爾斯三世（Charles III）的前妻黛安娜王妃（Princes Diana）1997年8月31日因車禍命喪巴黎，年僅36歲。英國《鏡報》回顧，嫁入王室是她一生最大轉捩點，鎂光燈助她塑造形象，也讓私生活分崩離析，黛妃之死為王室帶來永遠的改變。

黛安娜史賓賽（Diana Frances Spencer）出身貴族家庭，1981年才20歲就嫁給當時的英國王儲查爾斯，羞怯的幼稚園老師就此成為鎂光燈焦點，乖乖牌應付狗仔跟拍漸有心得，把媒體壓力轉化為公共議題助力，建立正面形象。

1987年4月，黛妃在英國第一處專收愛滋病患者的病房剪綵，她握住一名病患的手，影像傳送到全世界，幫助世人轉變對於愛滋病的觀感。

1997年1月，黛妃去世前7個月，她套上非營利組織「光環信託」（Halo Trust）防彈護具與面罩現身非洲國家安哥拉，她走在完成除雷作業小徑的畫面震撼全球。她去世後，國際社會1997年12月簽署禁用地雷公約，至今至少164國加入。她的小兒子哈利王子後來繼承母志，赴安哥拉加入除雷行動。

1997年1月，黛妃親赴安哥拉加入清除地雷行動。她在清完地雷的區域行走的畫面，成功引發國際社會對於戰區地雷的關注。

黛妃曾是英國王室形象居冠的人物，私生活卻陷入泥淖。查爾斯與黛妃1992年分居，1996年離婚。她把婚姻破裂歸咎於丈夫與紅粉知己卡蜜拉的婚外情，1995年她接受專訪形容「這場婚姻有3個人，太擠了點兒」，並坦承自己與馬術教練外遇。她也向作家莫頓（Andrew Morton）透露自己苦於暴食症，曾輕生未遂。

黛妃1993年坦言，嫁進王室時自知會成為公眾人物，但媒體過分關注令她難以承受卻是始料未及。1997年8月30日，黛妃與男友多迪法耶德（Dodi Fayed）在巴黎遭狗仔飛車跟拍，黛妃搭乘的汽車撞上隧道壁，隔天傷重不治。英國民眾悲傷不已，輿論痛批王室第一時間沒降半旗，王室這才驚覺她用前所未見的方式擄獲民心。

On this day 26 years ago the world lost Princess Diana.

She will be forever loved, always missed and never forgotten.#PrincessDiana pic.twitter.com/wMyoNSPLo9 — All On The Board (@allontheboard) August 31, 2023

黛妃受英國人緬懷至今，對於王室成員有所啟發。她生前常公開對兒子威廉、哈利表露關愛，兩個兒子後來與公眾互動平易近人，明顯承襲母風；女王伊莉莎白二世於倫敦奧運開幕片客串、在登基70年短片與玩偶柏靈熊共進午茶的舉動，在以前根本難以想像。原本硬梆梆、不苟言笑的英國王室，在黛妃死後大為不同。

歷史學者史密斯（Sally Bedell Smith）認為，女王在黛妃過世後那幾年有所領悟，變得更常與民眾互動；當今王儲夫婦威廉與凱特不拘小節的作風也有幾分黛妃的影子，夫妻倆致力推動民眾心理健康、關注兒童福利。

黛妃生前曾說，她自認不會成為英國王后，但「我想成為人民心目中的王后，留在人民心中」。

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