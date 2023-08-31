匯銀主管指出，台股31日開低震盪，終場下跌85.31點，外資賣超台股56.28億元；匯市操作方面，外資早盤偏向匯出，加上特定進口商支付油款等，整體買盤不小，一舉將新台幣匯價推上31.9元上方，而出口商在此價位大舉拋匯，新台幣應聲由貶轉升，終場收在31.854元、小升0.2分，市場氛圍仍偏觀望，總成交量僅13.115億美元。

根據央行統計，8月主要亞幣集體貶值，又以韓元重挫3.57％最弱，其次為菲律賓披索下殺3.04％、馬來幣大跌3.03％、日圓下挫2.56％、泰銖貶2％、人民幣跌1.97％、星幣貶值1.48％、新台幣貶1.33％、印尼盾小貶0.98％。

匯銀主管分析，8月整體亞幣集體重貶，主因人民幣表現疲軟，人民幣持續偏弱整理下，新台幣也跟著走跌，後續匯價能否反彈走升，就看各項經濟數據表現，而近期美國就業數據有轉弱跡象，可能使升息預期放緩，但這還不能說是匯市「轉捩點」。

匯銀主管表示，全球匯市仍緊盯美國升息題材走，美國通膨及就業數據最為關鍵，除美國個人消費支出（PCE）物價指數外，在美國聯準會（Fed）下次開會前，還會公布一次美國消費者物價指數（CPI），通膨相關數據將是影響Fed決策的重中之重，現在整體匯市走勢，還是跟著升息預期變動。

外匯交易員強調，9月新台幣是否持續貶值，要觀察人民幣表現，8月人民幣在人行調節下，貶幅相對和緩，但後續人行調節是否放鬆要再觀察；另也要緊盯大陸經濟數據是否好轉，8月大陸製造業採購經理人指數（PMI）優於預期，但後續數據能否跟著好轉，或是有更多經濟刺激政策出爐，將是帶動亞幣走勢變化的主因。

交易員也說，美元指數要反轉走弱，還是要等到Fed升息確定結束，而美國也將進行總統大選，目前預期至少到明年中，美國可能都不會有降息大動作，從降息時間點判斷，預料美元將會續強致明年中；但部分市場看法仍預期，美國有望提前降息，後續這個就看市場校正與Fed動作是否能吻合。