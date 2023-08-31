燁輝表示，台灣景氣燈號連8個月為低迷藍燈，但綜合判斷分數逐月回升，預期下半年景氣有望回穩。彭博對主要區域近2年經濟成長率預估，台灣明年經濟成長率將位居前列，從今年的0.9％快速上升至3％，優於全球平均2.7％。台經院25日公布外銷訂單回溫，7月製造業營業氣候測驗點轉為上揚，營業氣候測驗點為91.3點，環比增加3.69點，顯示景氣最壞情況逐步過去，腳步日趨穩健。

而大陸粗鋼平控政策執行在即，以粗鋼產量全年不超過去年為目標。上半年大陸鋼廠超額生產，勢必加大力道限制第4季產量，以制約鋼材出口，從而穩定世界鋼價。同時鋼材社會庫存自2月高點1,669萬噸下降至目前1,196萬噸，減少近30％，7月出口鋼材731萬噸，對比今年高點836萬噸減少105萬噸、降幅13％。

時序將進入金九銀十相對旺季，疊加內需政策利多頻頻出台、人民幣貶值等有利出口與早先風災過後的重建需求等 因素，因此中國鋼市將呈現「國內經濟恢復向好、利好政策不斷出台、平控政策接續落實、市場供需趨於穩定」的格局。

在煤鐵主要原料價堅挺帶動下，各國鋼廠相繼醞釀提漲鋼品價格，亞洲指標鋼廠寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻鋼廠，越南河靜鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，不但宣示亞洲鋼價撥雲見日，更激勵鋼市蒸蒸日上。

而據經濟部統計2030年台灣企業所需綠電高達318億度，台灣企業除響應RE100，經濟部8月已完成最新調查，除了製造業、外商、中小企業，還納入基於ESG（環境保護、社會責任、公司治理）要求，而延伸綠電需求的大型商業服務業、金融業。顯見順應潮流下，綠能產業正蓬勃發展，配合政府有續推動能源轉型的政策下，未來相關鋼材需求有望增溫。近期台灣鋼市雖然市場心態略顯保守，但景氣已然雨過天晴，信心正逐漸恢復，終端需求日日向好，加上主力大廠針對9月已陸續開出漲盤，在未來迎接第4季國際鋼價穩健走揚的態勢下，增進客戶建立庫存需求信心，燁輝公司審時度勢，因此調高9月盤價。