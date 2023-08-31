許多人喜歡去美式賣場好市多購物，一名女網友表示，昨（30）日發現好市多一款新品「牛三寶滷味拼盤」，一盒重量約有半公斤，讓她一吃愛上，家人見狀還手刀衝來分食。貼文曝光後，許多網友也躍躍欲試，直說：「這份量蠻划算的」。

好市多開賣「牛三寶滷味拼盤」，一份價格為499元。（圖／楊雅婷攝）

有網友認為這款滷味拼盤份量十足，「蠻划算的」。（圖／楊雅婷攝）

「家人也跟我一樣喜歡牛肉片，根本直接搶起來！」原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，在好市多發現一款499元的牛三寶滷味拼盤，他覺得價格尚可接受，「不用加熱，淋上中間那盒滷汁可以直接吃」，且拼盤內還貼心地附有蔥花，讓原PO笑說，「沒有的話會少一味」。

貼文一出，吸引許多網友留言，「如果是這份量，買回來煮火鍋價格蠻划算的」、「都是我愛吃的耶」、「這樣499算是OK」、「看起來好讚，可是好多」、「看起來份量很多」；然而也有其他消費者不買單，「覺得滷不夠透」、「味道好淡」、「我只想買生牛肚自己滷」。

根據好市多商品標示，這款牛三寶滷味拼盤共重510克，內含滷牛腱、滷牛肚、滷牛筋、蔥花、滷汁，牛肉原產地為美國、澳洲、巴拉圭，不過其中強調「非供即時，需充分加熱」，提醒消費者食用時要特別注意。