為擴大搶攻中秋送禮商機，國泰飯店觀光事業月餅好禮再加碼，凡加入AMAZZING CLUB會員立即享有8折優惠價，「潮月」經典廣式月餅禮盒會員價1,344元、「灩月」寶島鳳梨酥月餅禮盒會員價864元，全台和逸、慕軒、台北國泰萬怡酒店，以及國泰飯店觀光事業線上商城皆可購買。

此外，搶攻下半年旅遊商機，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「搭高鐵．和逸慕軒冬遊趣」超值高鐵聯票住房專案，即日起至12月31日預定和逸飯店每晚最低3,888元起、慕軒飯店5,988元起，專案包含飯店特色早餐，周一至周四入住享房型升等（除和逸飯店．台南館），各館還有加贈不同專屬驚喜禮和餐飲，加購高鐵車票再享65折優惠。

國泰飯店觀光事業今年推出的2款月餅，加入AMAZZING CLUB會員即可享有不限期間每盒8折專屬禮遇，線上商城購買還可享有10盒以上免運優惠。大宗採購另有額外其他折扣。受企業歡迎的「潮月」經典廣式月餅禮盒，低調深色系的禮盒設計，質感兼具送禮有面子，內含三種口味的廣式月餅和濾掛咖啡包，甜鹹口感滿足企業客戶。一般大眾喜愛的「灩月」寶島鳳梨酥月餅禮盒，嚴選在地土鳳梨酥融合熬煮冬瓜露，搭配無糖新鮮果乾茶，吃時無負擔。

國泰飯店觀光事業推出高鐵聯票專案「搭高鐵．和逸慕軒冬遊趣」，預訂專案即享加購高鐵車票65折優惠。旗下全台六館和逸飯店、慕軒飯店與台灣高鐵聯手推出的「搭高鐵．和逸慕軒冬遊趣」專案，即日起至12月31日開放預訂，入住期間為10月1日至12月31日。針對商務客人或輕旅客人，推薦選擇「慕軒飯店」每晚5,988元起，平日（週日～四）還可享有房型升等、餐飲用餐85折優惠。受家庭客青睞的「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」，海洋主題是小孩玩樂天堂。另外想要享受熱情風情的南台灣，不妨前往「和逸飯店．高雄館」，每晚最低3,888元起，還有機會一睹85大樓的日夜風采。