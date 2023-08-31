我國防部示警，中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程，中共犯台風險增高。大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校今天（8月31日）下午在例行記者會中強調，「台灣的前途必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民來共同決定，各界不要低估中國人民解放軍維護國家主權和領土完整的決心、意志與能力。」

大陸國家主席習近平今年開始第三任期，我國防部在今天送至立院的《112年中共軍力報告書》中示警稱，中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程，而在台海局勢升溫下，中共犯台可能性及軍事衝突風險增高。共軍亦持續以低、中、高強度軍事活動，對台保持軍事威懾力度。

吳謙對此表示，台灣的前途命運只能由全體中方人民來決定，台灣的前途在於國家統一，只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中方人民來共同決定，中方必須統一，也必然統一。

吳謙也再次強調，永遠不要低估人民解放軍維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。