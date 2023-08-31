桃園市環境清潔稽查大隊桃園區中隊6月19日起試辦大型傢俱線上預約登記，至今已經超過7000件申請。此舉將可大幅降低民眾事先搬出大型傢俱，造成市容髒亂。此外先排定好地點，也可優化清運路線，預計9月15日全市推行。

桃園區民眾試辦期間，先打電話至桃園區中隊總機（03）3027566分機501至504或官網：http：／／route.tyemid.gov.tw／clean／登記後，會收到受理簡訊編號，並把傢俱放在登記地點，並需要在傢俱明顯處貼上登記編號。若是周一至周四8時至17時登記，隔天就可清運，若是周五至周六8時至17時登記，則是周一清運。至於周日僅受理線上登記，也是周一清運。

環境清潔稽查大隊大隊長林立昌指出，過去桃園市大型傢俱由市民打電話向清潔中隊申請清運，再由清潔中隊安排清運時間，但是有民眾在登記前就把傢俱搬出，導致大型傢俱成為髒亂點影響市容。為此桃園區中隊6月19日起試辦線上預約登記，已經有超過7000件申請。

林立昌說，此舉可以優化分配清運路線，減少車輛繞行造成油耗，也可以更有效率清運。另市民登記的案件也可以確實登錄，避免遺漏。經試辦後發現效率大幅提升，因此預計15日起全市推行。