為鞏固高雄港貨櫃裝卸量及維持樞紐港地位，台灣港務公司積極招商，繼去年1月與萬海公司簽署高雄港79-81號碼頭契約後，今年再度成功與韓國第一大航商韓新遠洋公司（HMM Company Limited）達成協議，8月底由台灣港務公司董事長李賢義率隊親赴首爾簽署高雄港76、77、78號貨櫃碼頭租賃契約。台灣港務公司強調將持續配合各航商需求，提供優質的服務及友善的經營環境，攜手共創亮眼的營運績效。

台灣港務公司團隊（右）成功爭取韓商簽下長約。（圖／台灣港務公司）

台灣港務公司表示，外籍航商投資台灣對於高雄港及台灣港群具有重要意義，韓新遠洋公司為宣示持續深耕高雄港作為亞太地區營運中心之企圖心，預計於10年內投資金額逾1.2億美元以上，進行櫃場改建及機具購置，並同步規劃發展全球海運市場，提供更綿密及優質的服務網絡。港務公司也順應船舶大型化趨勢，持續提升碼頭設施及優質服務，將啟動進行77-78號碼頭浚深改建工程，配合碼頭水深加深至17米後，可供2萬4千TEU超大型貨櫃輪靠泊裝卸。

韓新遠洋公司自85年起長期經營高雄港專用貨櫃碼頭，持續引進新船優化船隊，自109年起陸續營運12艘2萬4千TEU超大型貨櫃輪，另於109年4月1日起加入由陽明海運公司、赫伯羅德航運公司及海洋網聯公司組成之THE聯盟，港務公司期盼藉由這次簽署20年碼頭租賃長約，吸引THE聯盟及韓新遠洋公司貨櫃船定期到靠及開闢新航線及轉口貨源。