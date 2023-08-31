《商業周刊》臉書粉專整理4位總統參選人政見，但是只有國民黨總統參選人侯友宜的只有圖沒有文字敘述，僅有「…」，遭侯辦抗議。《商業周刊》30日發文表示「不足之處，我們虛心聆聽」，粉專小編則透過臉書回應表示「小編沒有被fired」，爭議不斷。媒體人謝曜州轉發同業的反酸哏圖，描述《天下雜誌》、《今周刊》、《國語日報》的專業及宗旨；但《商業周刊》的描述則為「.........」，酸度破表引發網友爆笑。

《商業周刊》29日在臉書粉專發文提到「當你試著讀總統候選人說過的話」，摘錄賴說「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難」，柯說「台灣的經濟已經沒有人口紅利，產業應該要轉型」，郭說「把關渡平原打造成AI科技股」，但對侯友宜卻用「.........」顯示，暗酸侯沒產業政見。

侯友宜競選辦公室對此反擊表示，侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑。但粉專小編卻透過臉書回應表示「小編沒有被fired」，態度持續造成議論。

媒體人謝曜州今(31日)在臉書發文附圖表示，「有位帥氣的同業說如果他是侯，他會這樣回敬。」圖中用四行文字比較四家媒體，包括《天下雜誌》是「華文世界最優質的財經雜誌」；《今周刊》「掌握新聞深度報導，投資理財與全球財經時事」；《國語日報》為「以推行國語、普及教育為宗旨的專業報紙」；但《商業周刊》的描述則為「.........」，酸度爆表。

謝曜州留言補充：大批網友來函抗議不能接受針對《天下雜誌》跟《今周刊》的描述，只能懇請各位不要太認真，謝謝。網友強調「《商周》對其他候選人寫的也不真實，所以模倣很到位（謝：Yes！）」、「商業都不商業了（謝：很商業啊）」、「我待過今周跟商周...對於今周的描述，無誤。對於現在商周的描述...也無誤..」、「佩服正義的一拳」、「媒體，是該平衡報導，媒體若偏頗，不能將錯就錯，更不能硬拗吧？」