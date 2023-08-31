第80屆威尼斯影展主競賽評審團。（圖／路透社）

第80屆威尼斯影展30日揭開序幕，主競賽評審團主席達米恩查澤雷會如何回應「罷工」議題是此次外媒的焦點之一。而他不但直接身著「支持罷工」上衣接受採訪，在受訪中更是挑明了他的看法：「我支持罷工，每個藝術都有其價值，而不只是套路而已。」

曾以電影《樂來越愛你》打開知名度的38歲導演達米恩查澤雷號稱是「史上最年輕的奧斯卡最佳導演得主」。他在影展記者會上直言他對罷工的支持：「今天是編劇工會罷工的第121天，也是演員罷工的第48天，這些事情都環環相扣。重要的不只是這些藝術如何被呈現，還有這些呈現藝術的人該怎麼活下去。」

達米恩接著補充：「關於版稅和工作者為藝術獲得報酬的問題至關重要。許多通常會在這裡的人都無法到場，對於好萊塢的製作人和編劇來說，共體時艱。」當然，被問及對威尼斯影展的看法，達米恩仍十分正面回應：「威尼斯影展是世界上最好的影展。」

另一方面，據傳編劇工會及資方本週曾進行線上會談。跟據知情人士透露：「罷工要結束現在看起來完全不可能，大家還是沒找到妥協的平衡點。」