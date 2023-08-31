《美麗島電子報》今天(31日)公布的總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德36%、民眾黨柯文哲19.1%、國民黨侯友宜18.3%，宣布獨立參選的郭台銘以9.7%墊底；其中，賴清德從38.8%下滑至36.3%。前立委郭正亮認為，賴清德的背後靈太嚴重了，因為民進黨的執政包袱，未來只會讓他的民調往下走，再也上不去了。

郭正亮今31日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德的高點已經過了，最近幾個民調，賴清德是從高點往下走。主要是非綠陣營的整合，《美麗島電子報》的總統大選民調，柯加侯跟賴清德差不多；《鏡傳媒》的民調，柯加侯比賴清德還多9個百分點。

郭正亮接著指出，賴清德要不要說明一下，我們以後都是火力發電，在他的計畫裡面，燃煤加天然氣會超過70％，搞不好會有一個黑暗時間，恐會超過80％，台灣怎麼辦？台灣又碰到全世界在氣候減碳，歐盟對含碳量高的產品，未來是不准進口，賴清德都要回答。

對此，郭正亮表示，總統蔡英文都沒有做，前中研院長李遠哲想找總統蔡英文討論氣候變遷，蔡英文卻說，那時她就卸任了。一直拖到今年，才編了800多億對排碳實際狀況做普查。而民進黨政府對氣候變遷，根本沒有執行，而中小企業碳的估算，要到明年才估算得完，時間表來得及嗎？

郭正亮不禁預言，賴清德未來的民調只會往下走，因為他的背後靈太嚴重了，民進黨的執政包袱，就讓他的民調再也上不去了。