一銀2023年上半年總放款年成長為4.9％，因季度基期較高，年增率較前一季放緩，但仍在預估範圍中，主係上半年台灣出口數據仍弱，廠商庫存去化與調整需要時間，另美國第二季再啟升息，進一步抬升台美利差，故銀行上半年受惠於SWAP交易利得紅利，雖放款成長放緩，惟整體獲利仍成長不墜。

第二季度之手續費收入為營運亮點，特別為財管之手續費收入上半年年成長達10.8％，相較前一季度仍為下滑-7.7％，顯示財管業務動能第二季度強勢反彈，資產重配置熱潮方興未艾，尤其上半年台灣AI類股題材帶動投資人目光，股市交易量能大幅成長，科技產業若可恢復動能，則可較樂觀看待未來數季度之出口與放款資金需求。

2023年上半年一銀逾放比維穩在0.18％之水位，覆蓋率提高至735.70％；其他子公司之獲利均較去年同期表現為佳，顯示進入升息尾聲階段，熊市反轉的預期有助提升投資利得表現。

展望下半年，原外界較憂心總體經濟景氣衰退，目前看來已較和緩，各方關注焦點將是台灣出口產業復甦之力道，特別是下半年係科技業之傳統旺季，期在新產品與新題材配合下，可提升產業動能與進一步增加出口相關之放款需求。

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