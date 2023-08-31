MG近年在全球銷量爆發式成長，不僅銷售全球90國，近20個國家銷售更擠進Top 10，其中ZS車系在歐洲、澳洲等市場銷售屢創佳績，MG Taiwan（31日）發表ZS旗艦版，車如其名，憑藉新潮外型、質感內裝、跨級配備，更將MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統列為標配，堪為MG在全球最高規格的ZS車款，首批300台將於9月中後開始陸續交車。

MG Taiwan總經理陳宗裕表示，ZS旗艦版以「超規滿配」的產品競爭力，以及74.9萬元售價切入市場，期待MG在台灣第二款新車不僅能豐富產品陣線，更能獲得市場熱烈迴響，未來我們將持續提升顧客滿意度、拓展全台經銷服務網絡，以深耕台灣為目標回應廣大消費者的支持。

外觀上，ZS旗艦版的車頭透過黑曜矩陣水箱護罩結合銀石之翼LED頭燈，營造出年輕新潮且富含科技感，車側前低後高的三腰線，巧妙的與霧銀車頂行李架和17吋銀黑切削鋁圈融合，描繪出動感流線的跑格，加上霧燈還提供轉向輔助照明功能，為行車增添一份安全保障。

ZS旗艦版行李廂除了擁有基本的448L載物空間，透過行李廂底板的空間擴增設計，讓容積可輕鬆提升至528L，加上後排座椅6/4分離椅背傾倒後，可創造1375L「大肚量」，不論是日常行駛還是假日出遊，充足靈活的空間機能絕對能滿足車主的載物需求。另一亮點是標配同級唯一沉浸式全景天窗，而且附加電動遮陽簾及防夾功能，除了提供充足的採光效果，也提供更佳的視野。

MG ZS旗艦版全車除了採用皮質座椅，駕駛座內含六向電動調整，同時雙前座椅還擁有加熱功能，並誠意獻上後座冷氣出風口、EPB電子手煞車、Auto Hold智慧自動駐車功能，大幅提升駕乘體驗。大尺寸10.1吋懸浮式觸控螢幕內含Apple CarPlay及Android Auto功能，還整合360度環景影像輔助系統。

在動力系統方面，1.5L DVVT雙連續可變汽門正時四缸汽油引擎，可提供120ps /6000rpm最大馬力與15.3kgm/4500rpm最大扭力，搭配可模擬8速手自排功能的CVT無段變速箱，同時還擁有HDC陡坡緩降控制系統與HSA陡坡起步輔助系統加持，賦予車主隨心所欲的駕馭體驗。

特別的是，ZS旗艦版還擁有Sport檔供駕駛者做自由切換，而在10.1吋懸浮式觸控螢幕中，駕駛者可依據個人喜好自行設定方向盤輔助力道，共有輕盈、標準、沉穩三種選項，人性化的配置完整給予車主多重的駕駛樂趣。

ZS旗艦版除了標配6具SRS輔助氣囊，透過MG Taiwan積極與原廠爭取後，MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統完美搭載，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統（附Stop & Go）、TJA交通壅塞輔助系統、LKA車道保持輔助系統、LDP車道偏離輔助系統、LDW車道偏離警示系統、FCW前方防碰撞預警系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、SAS智能限速輔助系統、IHC遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能，以安全不打折扣的品牌信念，賦予每位乘客全方位無微不至的安全防護。

MG官網（www.mgmotor.com.tw）已開放線上訂車服務，並預計首批300台將於9月中後開始陸續交車。ZS旗艦版提供了包含蘇打藍、貝果橘、奶昔白、秋刀銀與墨魚黑五種車色供消費者選擇，全車享有4年或12萬公里原廠保固，而ZS旗艦版也將於9月2日起正式進駐全台MG展示中心提供賞車服務，9月9日起開啟展間試乘服務。

中華汽車總經理陳昭文（左起）、MG Taiwan董事長錢經武、MG Taiwan總經理陳宗裕共同宣布ZS旗艦版上市。（MG Taiwan提供／陳大任台北傳真）

MG ZS旗艦版搭載PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統。（MG Taiwan提供／陳大任台北傳真）

三幅式皮質方向盤與車內大量軟質、皮質用料完美交織。（MG Taiwan提供／陳大任台北傳真）

1.5L DVVT雙連續可變汽門正時四缸汽油引擎，最大動力輸出達120ps/15.3kgm。（MG Taiwan提供／陳大任台北傳真）

排檔系統還提供Sport檔供駕駛者自由切換。（MG Taiwan提供／陳大任台北傳真）

多功能數位儀表讓駕駛者清晰明瞭愛車資訊。（MG Taiwan提供／陳大任台北傳真）

MG ZS旗艦版擁有大尺寸的10.1吋懸浮式觸控螢幕。（MG Taiwan提供／陳大任台北傳真）

行李廂「大肚量」的空間表現靈活且出眾。（MG Taiwan提供／陳大任台北傳真）