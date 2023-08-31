搶攻中秋送禮商機，各式月餅禮盒五花八門，香港月餅品牌也受到消費者青睞，在2018年於香港創立的皇玥餅藝，今年推出獨特的燕窩月餅，還有十分港味的陳皮紅豆沙月餅，甜度大大降低的低糖月餅，為月餅注入新奇又奢華的內涵，享受美味的同時，健康也無負擔。

今年皇玥餅藝全新推出「燕窩奶黃月餅」，研發團隊特別挑選頂級絲滑的燕窩，浸發烹調後，融入香滑奶黃餡料中，全手工製作且限量銷售，為月餅獨特又高貴的好滋味，兼具營養及養生價值。

皇玥集團餅藝大師葉永華指出，在研發新口味月餅時，想要做一款非常名貴但又兼具營養及養生價值，經過一年多的搜羅及測試了不同的高貴食材後，最後選擇了燕窩。優質的燕窩數量稀少名貴，同時又有特殊的營養成分與養生功效。

燕窩月餅在材料的挑選上和處理上都非常嚴格，選擇天然燕窩，要完整同厚身、色澤純淨天然。而在處理燕窩做月餅的軟心醬工序上繁複，首先需要浸發最少3個小時，經過反覆用清水浸泡，篩走微細雜質；最後隔水用文火燉20分鐘。在包裝上皇玥也非常重視，珍貴的月餅特別選用奪目的琥珀橙色禮盒盛裝，還搭配有經典皇冠設計，展現出獨一無二又尊榮的皇者品味。

「陳皮紅豆沙月餅」則嚴選陳皮，加入了幼滑起沙的紅豆蓉，然後經細火慢熬製成餡料；為增加口感層次，餡料裡還特別加入有機南瓜子，每一口都令人回味無窮。「低糖醇香四色月餅」甜度大大減低，卻仍保有皇玥月餅經典的軟滑口感，茶香醇厚，奶油香氣四溢，讓人開心品嘗月餅又沒有罪惡感，是注重健康、養生人士的時尚首選。

除了老人家適合吃的低糖月餅，全新品牌「明玥」今年首度來台，一款水果系列月餅，由米其林星級主廚團隊，從世界各地搜羅，精心嚴選優質水果味餡料，尤其是餅皮上裝飾著精緻可愛的圖案，讓月餅也可以充滿童真可愛感。