新北市萬里區北基社區周圍就業機會少、房價跌落、年輕人口外移，社區逐漸成為以老人和小孩為主的老化社區。社會局推薦參加「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，不只提供兒少照，社區與學校更提供輔導，培養兒少自主的同時讓他們認同在地山城文化，築夢翻轉人生。

北基社區位於山海交界的半山腰，有聞名的北基飛行傘基地和翡翠高爾夫球場，在民國70年代曾盛極一時，但是後來逐漸沒落，導致年輕人口大量外移。

社會局長李美珍表示，「台灣夢」是私公協力、產官學合作的典範，獲得中國信託慈善基金會董事長辜仲諒全力支持，委由社團法人台灣照顧管理協會辦理，由老師張淑慧指導，中央發動、地方配合。透過專業輔導團隊，訂出目標和期程，希望培力社區兒少在生活自立、文化認同上，建立正確的價值觀念。

「台灣夢」訪評委員劉影梅教授表示，北基社區雖然在偏遠地區，資源較為缺乏，但在萬里漁港形塑的海港文化中，仍有可為。尤其鄰近中華商業海事學校年輕的大專生來擔任志工，加上在地耆老的傳承，從小培力孩子的自信心和認同感。

萬里國小校長余昆旺表示，該校253名學生中，家長多為勞工基層，甚至有許多弱勢家庭，包含原、新住民、單親、隔代教養或身心障礙，其中單親家庭有34人。雖然老師全力教學輔導，但到下午5點半仍必需放學，還好「台灣夢」提供支援，幫忙照顧、準備晚餐，家長回家前孩子獲得照料，學校也在暑假期間開7月份輔導，8月份則由社區接手。

北基社區總幹事吳興陵表示，有位小女生剛到社區時，不僅做功課慢、吃飯也慢，後來發現是隔代教養，在社區志工和課程老師的輔導下，現在小女生長得活潑，愛上舞蹈，人也因此變得更有自信。

北基社區發展協會理事長俞富表示，北基在12年前開辦老人共餐，辦理各項健康促進活動，也成為惜食共享網的廚房。去年受市府推薦，以「北海山城、築夢基地」獲得台灣夢的專案計畫，每周2、3、4上午服務長輩，下午服務兒少，同時長輩又兼志工，讓孩子更加認識在地海洋文化。