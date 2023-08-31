瞄準全球精準健康、智慧醫療發展趨勢，並布局歐美關鍵市場，國科會將再度率團征戰全球規模最大的德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA），於今年11月13日至16日成立「臺灣智慧醫療主題館」（Taiwan Smart Health）展出41隊臺灣醫院、新創能量。

德國MEDICA國際醫療器材展已有超過50年辦理歷史，為全球醫療器材指標專業大展，每年吸引來自70國超過5,000家企業、8萬1,000位觀展者。除實體展示之外，也辦理指標國際論壇MCHF（Medica Connected Healthcare Forum），及MEDICA Start-up Competition和Healthcare Innovation World Cup雙新創競賽。國科會今年嚴選41家團隊，展示我國精準健康、精準醫療、遠距醫療等技術。

去（2022）年國科會團隊首度進軍MEDICA頗有收穫，例如諭泰生技與醫流體兩隊入圍大會新創競賽最終決賽，其中諭泰生技更因展會與大廠默克（Merck）合作共同探索「器官晶片」技術。為延續參展熱度、提振團隊士氣，國科會陳宗權副主委亦至訓練營勉勵團隊，期盼藉由帶領新創出海參展曝光，爭取當地合作夥伴、布局醫材關鍵市場並創造輸出商機。

呼應生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee）建議，臺灣生醫產業具備成為下一個護國神山的潛力，應以國家高度強化跨域合作、國際鏈結，而國科會所扶植的科研隊伍近年征戰各國際知名展會，如CES、US BIO、London Tech Week、VivaTech等屢獲佳績，此次二度征戰MEDICA期待團隊發揮所長、為臺灣創造更多可能性。