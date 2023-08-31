農金署指出，「青壯年農民從農貸款」截至今年7月底止，已有近1.9萬戶青壯年農民受益。

農金署表示，「青壯年農民從農貸款」提供一般青農5年200萬元、百大青農5年500萬元免息貸款，青農1.29％及壯農1.54％的低利農業貸款，需確保資源為以農事收入為主要收入來源農（漁）民所運用。

另因青壯年農民投入農業經營初期收入較不穩定，可能有兼職需求，爰訂有借款人農業以外其他職業所得金額之相關規定。考量近年物價上漲等因素，為扶植青壯年農民持續從農，故修正自今年起「青壯年農民從農貸款」借款人農業以外其他職業所得金額的規定，由原來的應低於勞動基準法所定基本工資全年總額（112年為31萬6,800元），放寬為自112年起得不高於勞動基準法所定基本工資全年總額之1.25倍（39萬6,000元），並自9月1日生效適用，修法受益對象至少450人以上，支持青壯農共同營造良好農業經營環境。

農金署進一步說明，為培育農業青年人力及落實照顧農漁民等政策，政府長期推動專案農貸，以金融支持農業永續發展，自推動以來，已協助逾132萬戶農漁業者取得營農所需資金，未來將扣合產業政策發展方向及實務需要，持續滾動檢討專案農貸規定，並透過農業金融部門，提供高效率的農貸服務及融資輔導。