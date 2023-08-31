高效運算資料中心爆發性成長，交換器規格從100G升級至400G，市調機構Gartner預測，2023年400G交換器滲透率將由7％攀高至16％，智邦高階交換器出貨比重落在15％～20％，且需求能見度直通今年底，由於400G平均銷售單價（ASP）為100G的2倍，法人推估，智邦全年營收挑戰800億元新高。

智邦上半年營收398億元，年增15％，毛利率22.13％、營益率13.03％，稅後純益42.82億元，年增27％，每股稅後純益（EPS）7.67元，除了400G交換器之外，智邦積極布局AI商機，智能網絡介面卡（Smart NIC）今年第四季出貨可望開始增溫，2024年出貨明顯放量，毛利率可望跟著提升。

正文上半年營收140.67億元，毛利率為10.72％，稅後純益3.72億元、年增210％，EPS 0.95元，訂單能見度約在三至六個月，受惠Wi-Fi 7換機潮、光纖升級等需求帶動出貨，下半年毛利率有機會優於上半年。

正文前七個月營收162億元，年增16％，歐洲一線電信設備商接單挹注，PON對於公司營收貢獻約30％～40％，歐美等國大力投資寬頻固網，光纖產品受惠程度大，公司搶進雲端軟體整合服務、物聯網產品及低軌道衛星智慧天線等產品。

日前正文宣布出售中國常熟廠，處分利益約人民幣6,325萬元，折合約新台幣2.75億元，入帳時間點落在第三季，加上網通相關零組件缺料改善，以及業外挹注，第三季毛利率有更進一步提升的空間。