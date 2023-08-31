香港小姐競選自1946年起舉行，近年由TVB電視廣播有限公司主辦，2023年決賽於27日落幕，冠軍由21歲女大生莊子璇奪得，亞軍和季軍分別是王怡然和王敏慈，雖然比賽已落幕，但幾位參賽者的是非卻傳得沸沸揚揚，其中冠軍莊子璇被爆父親是福建社團主席，疑似家世背景雄厚。

根據《東網》報導，香港小姐冠軍莊子璇、季軍王敏慈與友誼小姐姜依寧昨日現身領獎，對於被爆父親是福建社團主席，且她有掛名社團監事一職莊子璇表示自己不知情，應該是家裡人幫她弄的，她也是這幾日才知道，且爸爸的職務並沒有什麼特別之處，對於謠傳社團是黑道，莊子璇一笑置之回應「太誇張，都只是親戚聚會」，至於謠傳有雄厚家世助她內定香港小姐冠軍，她表示沒有背景，就算有背景在選美比賽中也用不上，這些選美評審都很有威信，不會被錢收買。

莊子璇今年21歲，目前在香港大學食物及營養科學系就讀，是前港姐冠軍馮盈盈的學妹，清純的五官讓她被封為「港版IU」，莊子璇在賽後發布感想，表示自己從小到大都是宅女，喜歡看蠟筆小新和打遊戲，從來沒想到自己有天會參選香港小姐，起初是因為媽媽希望她參加，後來自己也想做得更好，不想讓身邊的人失望，這段經歷將近3個月，有開心的地方也有不開心的事情，也有許多誤會，她認為未必能全解釋清楚「但我深信，只要繼續做好自己，總會有人明白自己」。