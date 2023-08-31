遭撞機車。（黃敬文翻攝）

新北市46歲蔡姓男子近日發現，自己女友的前男友38歲劉姓男子聯繫她，想要挽留複合，大感不滿的蔡男決定要教訓對方，29日凌晨掌握劉男行蹤後，竟開車尾隨對方，藉機將騎車的劉男連人帶車撞倒，下車再持棍棒痛毆一頓後逃逸；三重警方受理偵辦後，蔡男已在30日下午到案說明，訊後依殺人未遂罪嫌法辦。

據了解，由於劉男與前女友分手後餘情未了，因此即便對方已另結新歡，仍持續試圖聯繫前女友想要復合，沒想到其現任男友蔡男醋意大發，他獲知劉男29日凌晨0時22分騎車經過水樣路時，竟開車尾隨企圖報復。

當劉男騎車剛過中正北路560巷口時，就被駕車尾隨的蔡男連人帶車撞倒，隨後蔡男持棍棒下車，痛毆劉男一頓後駕車逃逸，而全身多處擦傷的劉男趕緊報警求助。

三重警方趕抵現場將其帶回做筆錄，同時通報消防到派出所替其包紮，所幸劉男僅渾身多處擦傷，無生命危險，並無送醫治療；後續接獲警方通知的蔡男，已在30日下午5時許到案說明，不過由於劉男提告殺人未遂，蔡男訊後被警方依殺人未遂罪嫌函送新北地檢偵辦。