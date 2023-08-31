現代人生活壓力大，許多年輕人紛紛選擇當「躺平族」不再努力向上。一位自稱半躺平的女子表示，她因為不想領低薪工作到爆肝，所以選擇躺平人生去打工，卻一直有家人、朋友介紹血汗工作，還說她打工沒前途，讓她氣得直呼「躺平即正義，我是不會輕易再進入體制的」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，現在年輕人只要一進入職場就被夾殺到爆肝，領的還是最低薪，所以她從1年前開始決定躺平，每天睡滿9小時、每天工作4小時，雖然收入只有基本工資的一半，但只要壓低日常消費，每個月還能有數千元能定期定額投資股票。

不過讓原PO無法接受的是，家人、朋友一直向她介紹那種被壓榨最多的工作，然後說她打工沒前途，讓她忍不住開罵，「好像你們介紹那些工作就有前途了？以為我沒做過？不僅沒前途，還沒健康連精神都會出狀況，躺平即正義，我是不會輕易再進入體制的」。

對此，許多網友紛紛回應，「有本事躺平，當然躺平好」、「有道理～每個人的生活方式都不同，應該尊重他人的生活方式，我的生活方式，關你什麼事，一堆雞婆又愛管的人，只會出一張嘴」、「好好研究股票，躺平要躺出新高度，就必須學會從金融市場撈錢」。