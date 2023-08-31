布達交接典禮由縣長陳福海(中)親自主持，這也是他上任250天以來的第7波人事異動。(于家麒攝)

陳福海表示，新任主官管都是有緣，勉勵大家一起努力打造更美好的金門。(于家麒攝)

金門縣政府所屬機關人事再搬風，這也是陳福海上任250天以來的第7波人事異動，總計有財政處處長陳國庭等9位主官(管)出任新職，其中除陳國庭的人令自9月16日生效，其餘8人於今(31)日下午在縣府多媒體簡報室進行布達交接典禮，並自明(1)日起生效。

今日下午舉行的布達交接典禮由縣長陳福海親自主持，主計處長王崑龍監交，明日走馬上任的8位新任主官(管)包括：

1、金門縣地政局局長呂清福，現年63歲，銘傳大學公共事務學系碩士，1994年公務人員高等考試2級考試土地行政科及格，曾任金門國家公園管理處技正、課長、縣地政局副局長、縣府觀光處及財政處副處長等職務。

2、金門縣農業試驗所所長許丕祥，現年62歲，銘傳大學觀光管理系碩士，2001年中央暨地方機關公務人員薦任升等考試農業技術類科及格，曾任台北市政府工務局公園路燈工程管理處技士、股長、金門國家公園管理處技士、技正、縣府建設處、觀光處、社會處科長及金城鎮戶政事務所主任等職務。

3、金門縣殯葬管理所所長董燕輝，現年59歲，國立金門大學觀光管理系碩士，20003年中央暨地方機關公務人員薦任升等考試監獄官及格，曾任縣府社會處科員、科長、縣殯葬管理所組長、縣立體育場場長、大同之家主任及採購招標所所長等職務。

4、金門縣採購招標所所長陳松堅，現年63歲，開南大學商學院碩士，1995年中央各機關公務人員薦任升等考試一般行政科及格，曾任桃園縣新屋衛生所課員、縣府社會處科長及金沙鎮戶政事務所主任等職務。

5、金門縣立體育場場長王志仁，現年58歲，銘傳大學觀光事業學系碩士，1994年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員及格，曾任縣警察局刑事警察大隊小隊長、警察局金湖分局巡佐、金湖鎮公所課員、縣府觀光處及民政處科長等職務。

6、金門縣金城鎮戶政事務所主任蔡美玉，現年59歲，國立金門大學觀光管理系碩士，2011年公務人員升官等考試薦任考試一般民政科及格，曾任金湖鎮公所里幹事、金湖鎮開瑄國民小學幹事、消防局課員、陶瓷廠人事管理員及縣府民政處戶政科科長等職務。

7、金門縣金湖鎮戶政事務所主任黃聿標，現年55歲，國立高雄大學高階經營碩士班畢業，2003年委任公務人員晉升薦任官等訓練合格，曾任縣立金沙國民中學人事主任、金寧國民中小學人事主任、金門日報社經理、體育場場長及殯葬管理所所長等職務。

8、金門縣金沙鎮戶政事務所主任許光前，現年45歲，國立金門大學國際暨大陸事務學系碩士，2017年公務人員升官等考試薦任考試一般行政科及格，曾任縣殯葬管理所組員、縣府行政處科員、民政處科長及縣立體育場場長等職務。

另新任金門縣政府財政處處長陳國庭的人令則自9月16日生效。現年49歲的陳國庭為國立中央大學財務管理學系畢業，曾任財政部台灣省北區國稅局稅務員、縣府財政處課員、科長、副處長、縣稅務局副局長及局長等職務。

縣府指出，在調任非新主官部分，原縣地政局局長許鴻志調任縣府參議，並自9月16日起代理金門縣稅務局局長、原縣農業試驗所所長楊慧明調任縣府建設處農林科科長。

陳福海表示，金門歷經戰地政務、軍管時期，有些不合時宜的法令，需要做調整，他提醒各單位主官在面對問題的同時，要站在人民的角度去思考。他也說，縣府的主官和基層人員都很辛苦，大家一起為鄉親做點事，因此，每一位主官(管)的任用，他都用很嚴謹的態度來面對。

陳福海也提到，新任主官(管)都是有緣，勉勵大家一起努力打造更美好的金門，縣長室隨時為所有主官管開啟，有任何問題都可以溝通討論，尤其是和人民權利義務有關係的，更是要謹慎。陳福海相信，主官(管)都有各自的專業，希望多聽聽大家的想法，同時讓他來面對第一線與鄉親的溝通，可以了解鄉親在想什麼，只要多一份心、多溝通，相信鄉親都可以理解縣府的做法。

新任地政局長呂清福代表致詞時表示，感謝縣長的勉勵與提攜，深感責任重大，未來會秉持縣長「勤政、親民、少說、多做」的施政理念，用「將心比心」的服務態度來面對鄉親，共同朝禮運大同篇的理念建構美好的金門。他也鄭重向鄉親和縣長報告：我們準備好了！