新北市從山到海，各個季節都有知名景點吸引觀光客，且疫情結束後國內外旅遊需求大幅提升，為持續優化旅宿業接待環境，新北市長侯友宜日前頒發「新北市優良旅館及魅力民宿」給40家表現優異的民宿，希望透過評選方式鼓勵業者積極提升軟硬體設施與服務品質。

另外，為打造新北旅宿品牌品質，觀旅局更進一步將在9月1日起再推出旅宿輔導團，透過由具室內規畫、休閒行銷及旅遊服務品質提昇等不同背景的專家學者實地訪視，提供專業回饋建議及經驗分享，輔導業者提升接待環境，精進產業服務質量。

觀旅局長楊宗珉表示，烏來老街、金山老街及三峽老街等各地美食，或「夏季限定」夜間營運深澳鐵道自行車、三貂嶺生態友善隧道、碧潭地景藝術節等都深受遊客喜愛。配合新北大型觀光活動，如平溪天燈節、河海音樂季淡水漁人舞台、歡樂耶誕城以及即將於9月15到17日登場的貢寮國際海洋音樂祭，帶動新北觀光產業發展，將新北市打造為旅客旅遊首選。