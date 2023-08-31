韓國最大反對黨領袖李在明今天開始絕食抗議政府多項政策不當，其中包括指控政府對於日本將來自福島第一核電廠的核處理水排入太平洋一事採取消極立場。

路透社報導，共同民主黨（Democratic Party of Korea）黨魁李在明在記者會上羅列他進行抗議的各種原因，但沒有說明他將持續絕食多長時間。

他列出的抗議原因包括政府對經濟管理不善、政治分裂、媒體自由受威脅、對梨泰院踩踏事件缺乏問責、以及未能反對福島核處理水排放。

雖然南韓政治人物藉由絕食引起關注並不少見，但主要政黨領袖採取如此強硬的姿態實屬罕見。

談到福島核處理水問題，李在明指控政府不表明反對，將因為支持日本而淪為「共犯」。

與反對排放計畫的中國不同，南韓曾表示對日本的行動不支持也不反對。

南韓總統尹錫悅曾稱，那些批評核處理水排放的人是「聲稱1加1等於100的人」。

根據民調機構蓋洛普韓國25日公布的民調顯示，尹錫悅的施政支持度略為下滑至34%，外交政策和福島核處理水問題被認為是民眾對他高度持負面評價的原因。

自李在明在一年前當上反對黨領袖以來，他一直面臨自身的問題。成為黨魁數個月前，他在總統大選中失利。

李在明於今年稍早被以貪汙罪起訴，最近又被控涉入第三方賄賂案件，與一家被指控非法向北韓匯款的企業有關。李在明稱這項指控是「虛構」。