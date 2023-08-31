王力宏將於9月9日、10日在台北小巨蛋舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏 》演唱會，近期全心投入練唱外，今（8/31）日王力宏在社群驚喜釋出一段勵志影片，他本人脫衣下水游泳，展現訓練過的兇猛身材，壯碩胸肌讓粉絲大飽眼福；而激勵人心的旁白，也間接吐露他復出後的真心話。

今日上午王力宏在社群發布一則名為「競技場的人」的短片，影片中他只穿著一件泳褲，露出訓練有素的驚人大胸肌，手臂和腹部結實線條也看出他對自己身材控管多嚴格；旁白提到，「榮譽實屬於那些真正競技場上拼博的人，屬於臉上沾滿灰塵、汗水和鮮血的人，屬於懷抱著巨大的熱情，不遺餘力地投入，致力於創造價值的人」。

王力宏大方展現訓練有素的兇猛身材。（圖／摘自王力宏臉書）

而無論這些努力的人成功後能獲得偉大成就，就算失敗了，他們也是無畏嘗試因此雖敗猶榮，代表永遠不會和冷漠膽小、不知勝負為何物的靈魂為伍；最後一幕看到王力宏一臉沉重、若有所思的樣子，似乎在說旁白所說的那些話，正是他決心重回舞台的真實心聲。

其實王力宏從宣布演唱會台北站的資訊後，他相當積極準備，足見他很看重這場演唱會；而邱瓈寬看到王力宏如此努力，也引用他的歌曲〈ONE一個〉的歌詞，形容他是競技場的鬥士，要用音樂證明自己。