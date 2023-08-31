台南本土登革熱確診病例今天已突破3000例，累計達3058例，官田區首度新增1例，截至目前37個行政區已有28區出現病例，只剩龍崎、山上、大內、白河、北門、學甲、下營、東山、後壁等9區沒淪陷。

台南今天新增157例，分別為安南區46例、永康區33例、東區31例、南區22例、北區18例、中西區3例、仁德區2例、官田區及麻豆區各1例。目前病例數以東區742例最多，其次為永康區729例，雙雙飆破700例，此外，安南區已600例，仁德區281例、南區261例、北區219例。

面對台南疫情持續升溫，羅一鈞今天下午再度南下視察台南防治工作，並參加市府登革熱一級指揮中心會議。他呼籲，唯有全民提高警覺，共同落實孳清及配合衛生單位防治措施，才能阻斷登革熱疫情持續擴散。

鑒於天候不利於防疫，台南化學防治需求量急遽上升，南市府也特別向國防部請求人力支援，台南知義營區陸軍工兵第五四群75名工兵加入南市府化防行列，每天支援50人。