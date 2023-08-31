台人愛用LINE傳照片，建立相簿為美好時刻留念，然而有不少人將LINE當作免費的照片儲存空間，LINE官方表示，自9月1日起，LINE相簿設有每月上傳照片的數量上限，一旦超過上限就無法繼續上傳，需要等到下個月才能再使用，而使用者關心具體上限數量為何？官方僅表示「要看每月的狀況調整」。

LINE官方公告指出，為了提供更穩定的服務品質，系統將於9月1日起，設定每月上傳照片的數量上限，數量限制會從隔月1日的「00：00」重新計算，若本月已達可上傳數量上限，可於下個月再上傳照片。

根據LINE相簿使用規定，每個聊天室最多可建立100本相簿，每本相簿最多可上傳1千張照片，一次最多可上傳300張。因此有不少人將LINE相簿視為「免費雲端硬碟」，也難怪官方會出手訂定新規範，值得注意的是，就算上傳相簿的數量已達上限，仍不影響聊天室內的傳送照片功能。

而究竟每月相簿上傳照片的數量上限為何？官方並沒有提供具體數字，僅說明：「需要看每月系統的狀況而調整，但不影響多數正常使用的用戶」。