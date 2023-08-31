基隆市長謝國樑表示很感謝消防人員努力，這些病患有可能因為大家的努力而挽回生命，市府也會全力支持消防人員的救護工作。（徐佑昇攝）

為鼓勵救護人員搶救瀕死患者，基隆市長謝國樑31日頒獎表揚6位消防同仁，謝表示非常感謝英勇救人的消防同仁，獎金多寡不是重點，最重要的是建立起激勵的機制，讓更多市民可以有機會挽回寶貴生命。基隆市消防局表示，基隆1年OHCA的數量大約300多件，能救回來的以去年統計僅6件，也呼籲民眾遇到狀況必須立刻撥打119，聽從指示進行救護，才能提高患者存活機會。

激勵消防員搶救OHCA患者康復，謝國樑致詞。（徐佑昇攝）

消防局長向永財表示，今年為首次頒發到院前心肺功能停止患者（OHCA）急救康復出院救護工作獎勵金，共有6位救護人員各獲頒獎勵金1萬元，也是全國最高的獎金，感謝救護人員的辛勞。（徐佑昇攝）

消防局長向永財表示，今年為首次頒發到院前心肺功能停止患者（OHCA）急救康復出院救護工作獎勵金，共有6位救護人員各獲頒獎勵金1萬元，也是全國最高的獎金，分別為温堤鈞、林榮隆、林致期、吳濤龍、俞弼譯、楊雨涵等人，感謝救護人員的辛勞。為使緊急救護工作服務品質更好，除提升救護裝備器材外，市府將積極強化救護人員救護處置能力，為市民生命安全把關。

謝國樑表示，感謝救護人員長期扮演著緊急救護、危難救助的角色，由於基隆靠海，有相當多民眾會來基隆戲水，也因此常有溺水事件，像是大武崙沙灘以及潮境等海域，都須仰賴消防人員的辛勞，才能守護民眾安全。謝頒發完獎勵金後，聽取消防人員以假人說明施救流程，並在現場親自體驗CPR急救，表示真的很需要體力才能勝任，也強調市府會全力支持救護民眾任務。

基隆市長謝國樑親自體驗消防人員與急救實施做CPR的流程與技巧，表示真的非常耗費體力。（徐佑昇攝）

激勵消防員搶救OHCA患者康復，謝國樑親頒全國最高獎勵金，體驗搶救。（徐佑昇攝）

消防局補充，依據美國心臟協會（AHA）刊載所示，「無心跳呼吸者，每晚1分鐘接受CPR，其存活率將減少約7％~10％，超過12分鐘後才接受CPR處置者，其存活率趨近於0％」。

而到院前心肺功能停止患者，除救護人員專業處置，也需民眾於第一時間給予患者CPR。消防局在接獲報案時，會詢問報案者意識及呼吸狀態，並在電話中指導CPR及AED操作使用，期盼在民眾一起努力下，使每個生命都能獲得延續。