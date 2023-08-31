偶像出身的韓國女星惠利，近日出國卻衰遇荒唐的事，本來預訂好頭等艙的她，到現場卻被降為經濟艙，且航空公司也不打算賠償，事件一出後引起韓國網友不滿，並找出強制降等的航空公司是達美航空，對此，達美航空也回應了。

惠利在限時動態發文，透露自己1個半月前就預訂好機票，也提前選好位置，但因為頭等艙沒有位置，所以被降為經濟艙，也不能退費，航空公司人員更表示「如果對座位不滿意的話，就搭下一班飛機」。

而惠利這次預約2張機票，2張都被降級且不退款，讓她無奈表示「我有很多想說的話，但無法完整表達，那個瞬間讓人決定真的要好好學習英文，實在是非常荒唐的經歷，希望大家也要小心。」

網友從惠利分享的機票判斷，強制降等的航空公司應該是達美航空，對此，韓媒《每日經濟》也詢問達美航空，對方回應：「我們已經把這件事轉給相關部門，正在調查事件相關狀況。」記者進一步詢問是否涉及種族歧視，達美航空不願正面回應，表示「目前我們無法回答」，也避談相關賠償事宜。

其實，達美航空過去就多次超賣座位還有種族歧視引發爭議，而從達美航空官網顯示，從洛杉磯飛往紐約的單程機票，不同航班價格有所差異，頭等艙和經濟艙的價差約2、3倍，約53萬元韓幣至224萬元韓幣（約1.3萬至5.8萬元新台幣），而惠利買了2張，價差最高可到448萬元韓幣（約11.6萬元新台幣）。